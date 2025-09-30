“سونارم” تبحث تصدير 600 ألف متر مكعب من الرخام

عقد اليوم الثلاثاء، 30 سبتمبر، بمقر مجمع “سونارم”، اجتماع لمناقشة آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع شريكها المصري خلال معرض التجارة البينية الإفريقية -2025، والمتعلقة بتصدير 600 ألف متر مكعب من مادة الرخام على المديين القريب والمتوسط، بالإضافة إلى مادة كاربونات الكالسيوم.

وهي من الصفقات التي تجسد ديناميكية التعاون الجزائري–المصري في تسويق المواد المنجمية ذات القيمة المضافة، والتعاون المنجمي المجسدة في المعرض، وفقا لما أفاد به المجمع.

وحضر الاجتماع كل من الرئيس المدير العام لمجمع “سونارم” بلقاسم سلطاني، ومحمد علي العزالي من جمهورية مصر الشقيقة، إضافة إلى كل من الرئيس المدير العام لشركة (ENG)، زيتون حميد، والسيد الرئيس المدير العام لشركة (ENAMARBRE) محمد بسكري، إلى جانب إطارات من المجمع.

وأكد سلطاني في كلمته أن شعبة الرخام تحتل مكانة محورية في الاستراتيجية التنموية للمجمع، بالنظر إلى إمكاناتها الكبيرة من الناحيتين الإنتاجية والاقتصادية، كما أوضح أن “سونارم” تعمل على إعادة هيكلة وحداتها وتطوير قدراتها، بما يسمح بالاستغلال الأمثل للرخام الجزائري المعروف بجودته العالية وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية بأسعار تنافسية.

أما العزالي من جانبه، عبر عن اهتمامه الكبير بالمنتوج الجزائري، مبيّناً أنه يحوز على طلبات من عدة أسواق على غرار مصر، العراق، سوريا، إندونيسيا وماليزيا وغيرها، مشيرا إلى أن إمكانية حصوله على وكالة لتسويق الرخام مع توفير أسعار تنافسية بالإضافة إلى الجانب اللوجيستي المرن، سيسمح بفتح أسواق جديدة للمجمع في عدة بلدان.