سونارم تراهن على البحث العلمي لتطوير قطاع التعدين الوطني

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونارم، بلقاسم سلطاني، اليوم الخميس بمقر المجمع، رئيسة وحدة البحث في التعدين والمعادن (URMM) التابعة للمركز الوطني للبحث في التكنولوجيا الصناعية (CRTI)، بدود خلود، مرفوقة برئيس المجلس العلمي دراي رضوان، بحضور إطارات من المجمع، وذلك في إطار توطيد العلاقات بين سونارم والفضاء الجامعي.

وشكل اللقاء فرصة لبحث سبل التكامل بين الخبرة الميدانية للمجمع والقدرات البحثية الوطنية، بهدف اعتماد مقاربة عملية مشتركة ترتكز على تحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية فعلية، خصوصًا في مجالات معالجة خامات الحديد، إثراء الخامات وتحسين جودتها، إزالة الفوسفور ورفع مردود التركيز، إضافة إلى عمليات الاختزال والصهر وإنتاج مسحوق الحديد عبر تقنيات حديثة، فضلاً عن تثمين المنتجات الثانوية وتحويلها إلى موارد ذات قيمة اقتصادية مضافة.

كما ناقش الطرفان التحضيرات الخاصة بالورشة العلمية الأولى حول تقنيات معالجة الخامات (W2TM2025)، المقررة يومي 1 و2 ديسمبر 2025 بمدينة عنابة، بمبادرة من وحدة البحث في التعدين والمعادن (URMM) التابعة لجامعة باجي مختار بعنابة، والتي تُخصص طبعتها هذه لخام الحديد لغار جبيلات بهدف جمع الخبراء والباحثين والفاعلين الصناعيين لبحث السبل المثلى لتطوير هذا المورد الاستراتيجي وتثمينه تكنولوجيًا واقتصاديًا.

وأكد سلطاني خلال اللقاء انفتاح سونارم الدائم على مؤسسات البحث العلمي الوطني باعتبارها شريكًا رئيسيًا في مسار التطوير الصناعي والمعرفي المستدام، مجددًا حرص المجمع على تجسيد استراتيجية قائمة على العلم والابتكار والشراكة المتكاملة بين الجامعة والمؤسسة.

ومن جانبها، ثمّنت بدود خلود هذا اللقاء البنّاء، مؤكدة أن وحدة البحث في التعدين والمعادن تضع خبرتها العلمية ومخابرها في خدمة الأهداف المشتركة، خصوصًا ما يتعلق بتثمين واستغلال خام غار جبيلات وفق المعايير الصناعية الحديثة، بما يدعم السيادة الوطنية في المجال المعدني.