سونارم يعزز الشراكة مع الجامعات لتطوير البحث العلمي في المجال المنجمي

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونارم، بلقاسم سلطاني، وفدًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، محمد بوهيشة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المجمع ومؤسسات البحث والجامعات الجزائرية، بما يسمح بربط البحث العلمي بالنشاط المنجمي وتثمين الموارد المعدنية لدعم الاقتصاد الوطني.

وحسب بيان للمُجمع فإن اللقاء الذي حضره إطارات من الجانبين خُصص لمناقشة آليات إشراك مراكز البحث في تطوير استراتيجيات المجمع خاصة في مجالات الفوسفات والحديد والزنك والرصاص وكربونات الكالسيوم، من خلال بحوث تطبيقية ترفع من القيمة المضافة للمواد المعدنية وترافق المشاريع الكبرى للمجمع بما يعزز مردوديتها.

كما جرى التطرق إلى إدماج انشغالات الميدان ضمن برامج البحوث الجامعية، إلى جانب المشروع الاستراتيجي لإنتاج بطاريات الليثيوم (LFP) بالشراكة مع البروفيسور كريم زغيب، حيث سيوفر المجمع المواد المنجمية الداخلة في تركيبتها مع بحث سبل مساهمة مراكز البحث في هذا المشروع الواعد.

وتناول النقاش أيضًا سبل الاستغلال الأمثل للمخلفات المعدنية على غرار البنتونيت والبوزولان عبر بحوث تطبيقية لتوظيفها في مجالات مختلفة منها مواد البناء، إضافة إلى دراسة إمكانية توسيع التعاون القائم بين المجمع ومراكز البحث، مثل الاتفاقية المبرمة مع مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية (CRTI) بخصوص مشروع غار جبيلات، لتشمل فروعًا أخرى.

وفي مجال التكوين، أكد الطرفان على استحداث عروض تكوين ملائمة لاحتياجات المجمع بما يضمن تشغيل الخريجين مباشرة، فضلًا عن تحديد مواضيع بحثية ذات صلة بالإشكاليات المطروحة لتكون موضوع رسائل دكتوراه. كما طُرحت فكرة تهيئة بيئة تجريبية للباحثين لتجسيد نتائج بحوثهم ميدانيًا، والانفتاح على الكفاءات الجزائرية بالخارج مثل البروفيسور كمال يوسف توّمي في التكنولوجيا والإعلام الآلي، والبروفيسور زغيب في الطاقات النظيفة.

وفي الجانب العملي، ناقش الطرفان تطوير الخارطة الجيولوجية الوطنية للموارد المنجمية بالتنسيق مع الوكالتين الوطنيتين للأنشطة المنجمية (ANAM) والجيولوجيا (ASGA)، لما لها من أهمية في التخطيط للاستغلال الأمثل للموارد الوطنية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لصياغة اتفاقية شراكة استراتيجية تحدد آليات التعاون بين الطرفين، في خطوة وُصفت بالاستراتيجية لتعزيز التكامل بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية، وتثمين الموارد المنجمية بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز مكانة مجمع سونارم في الاقتصاد الوطني.