سوناطراك: إدارة عروض العمل حصرياً عبر منصة الكترونية

سيكون إدارة عروض العمل في مؤسسة سوناطراك، في إطار الخدمة الرقمية الجديدة التي وضعتها الوكالة الوطنية للتشغيل، حصرياً على الانترنت لصالح المؤسسات الكبيرة عبر منصة إلكترونية خاصة بالوكالة.

وجاء في بيان لمؤسسة سوناطراك “بحضور السيد وزير الطاقة والمناجم، السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، السيد وسيط الجمهورية وكذا الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد توفيق حكار، أمضت سوناطراك مع الوكالة الوطنية للتشغيل يوم 18 أكتوبر 2021 على اتفاقية إطار تتضمن إدارة عروض العمل في إطار الخدمة الرقمية الجديدة التي وضعتها الوكالة الوطنية للتشغيل حصرياً على الانترنت لصالح المؤسسات الكبيرة عبر منصة إلكترونية خاصة بالوكالة”.

وتابع البيان “هذه المنصة الأولى من نوعها على المستوى الوطني سيشرع العمل بها مع سوناطراك في مرحلتها الأولى، الغرض من هذه العملية هو إضفاء شفافية أكثر ومرونة في التعامل مع احتياجات التوظيف لسوناطراك بما يتناسب مع المهارات المطلوبة لكل منصب عمل”.

إلى ذلك “الاتفاقية هذه تهدف إلى تمكين التعاون بين سوناطراك والوكالة الوطنية للتشغيل من حيث الموازنة بين الوظائف الشاغرة وطلبات العمل مع تقليل وقت معالجة عروض العمل و تعزيز الشفافية والامتثال للإجراءات القانونية المسيرة لعمليات التوظيف”.

كما سيتم الشروع في العمل بهذه المنصة لفترة تجريبية مع سوناطراك كشركة رائدة لمدة تقدر بثلاثة أشهر على أن يعمم استعمالها بداية 2022 على مختلف الشركات الكبرى.