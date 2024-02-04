سوناطراك: إطلاق المرحلة الثانية من “بوستينغ 3” في نهاية 2026

كشف المدير الجهوي لمجمع سوناطراك، بمنطقة حاسي رمل، يوسف لوصيف، عن الشروع في دراسة المرحلة الثانية من مشروع “بوستينغ 3″، لرفع ضغط الغاز ومواصلة الإنتاج على المديين المتوسط والبعيد.

وفي حوار له مع الإذاعة الجزائرية، أعلن لوصيف عن الشروع في دراسة المشروع المكمّل، وهو المرحلة الثانية من مشروع “بوستينغ 3” على أن تتم عملية إطلاقه في نهاية 2026.

وأوضح أن المشروع يسمح برفع ضغط الغاز من 10 (بار) إلى 24 (بار)، ومن 24 (بار) إلى 57 (بار)، ومن 57 (بار) إلى 102 (بار)، وذلك لتمكين منطقة حاسي رمل من مواصلة الإنتاج على المديين المتوسط والبعيد.

ولفت المدير الجهوي لسوناطراك بحاسي رمل إلى إنتاج ثلاث مواد رئيسة: الغاز الجاف، غاز البترول المميّع والمكثّفات، مسجّلاً تحقيق نسبة استرجاع بين 86 و92 بالمائة بفضل تكنولوجيا محطات تعزيز ضغط الغاز المعروفة بـ “البوستينغ”.

ويعد “البوستينغ” تقنية جرى تفعيلها عام 2004، وذلك بضخّ الغاز من 76 إلى 102 بالمائة الذي هو ضغط منشآت حاسي رمل لمعالجة الغاز.

وسجّل لوصيف أنّ مسار الإنتاج تعزّز بدخول مشروع “محطة بوستينغ 2” حيّز الإنتاج في 2009، بضغط الغاز من 57 إلى 102 بالمائة، ثمّ إطلاق “محطة بوستينغ 3” في 2020، في مرحلة أولى من 24 إلى 57 بالمائة، ومن 57 إلى 102 بالمائة.