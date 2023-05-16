سوناطراك: اتفاقية لتموين مركب صيني بغاز البترول المسال

جانب من التوقيع على الاتفاقية

وقعت سوناطراك رفقة شركة صينية على عقد تموين مركب البتروكيمياء لوانهو بالصين، بغاز البترول المسال.

وتم التوقيع على العقد مع الشركة الصينية “وانهوا كيميكال Wanhua Chemical” من أجل تموين منتظم للسوق الأسيوي بغاز البترول المسال الجزائري.

ويمثل الاتفاق حسب بيان لسوناطراك، تحولا مهما بالنسبة للصادرات الجزائرية من غاز البترول المسال، كما يسمح أيضا بإدراج مرجع سعر غاز البترول المسال الجزائري في أكبر سوق إقليمية في العالم.

وتؤكد الشركتان، من خلال هذه الاتفاقية، رغبتهما في إقامة علاقة تجارية دائمة ومثمرة في مجال غاز البترول المسال بشكل خاص والبتروكيماويات بشكل عام. يضيف المصدر ذاته.