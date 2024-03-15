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الجزائر

سوناطراك: اتفاق جديد مع إيني وإيكوينور في مجال المحروقات

الشروق أونلاين
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سوناطراك: اتفاق جديد مع إيني وإيكوينور في مجال المحروقات

وقعت سوناطراك بروتوكول اتفاق مع كل من شركتي “إيني” الايطالية و”إيكوينور” النرويجية”, بغرض إعادة بعث أنشطة استكشاف وتقدير وتطوير إمكانات منطقتي إن صالح وإن أمناس في مجال المحروقات.

وحسبما أفاد به الخميس بيان للشركة فإن بروتوكول الاتفاق الموقع بين كل من شركة سوناطراك وشريكيها إيني وإيكوينور, “يجسد إرادة الأطراف في تعزيز شراكتهم وتوسيع تعاونهم من خلال تنفيذ برنامج أشغال لإعادة بعث أنشطة استكشاف وتقدير وتطوير إمكانات منطقتي إن صالح وإن أمناس,اعتمادا على المنشآت القائمة”.

ويهدف بروتوكول الاتفاق إلى تحديد إطار التعاون بين الأطراف بهدف إبرام عقود للمحروقات في المناطق ذات الاهتمام التي تم تحديدها في إن صالح وإن أمناس, بموجب القانون رقم 19-13المنظم لنشاطات المحروقات.

وذكر البيان بأن سوناطراك وشريكيها يستغلون حاليا الرقع التعاقدية بإن صالح وإن أمناس وذلك في إطار عقود الشراكة الموقعة في 23 ديسمبر 1995 و29 يونيو 1998 على التوالي, بموجب القانون رقم 86-14 الذي ينظم نشاطات المحروقات.

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