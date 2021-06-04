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اقتصاد

سوناطراك الأولى إفريقيا حسب تصنيف لمجلة جون أفريك

الشروق أونلاين
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سوناطراك الأولى إفريقيا حسب تصنيف لمجلة جون أفريك

تم اختيار سوناطراك كأفضل مؤسسة افريقية لسنة 2021 ضمن 500 مؤسسة في تصنيف جديد لمجلة جون أفريك.

واختيرت سوناطراك مرة أخرى لتتصدر تصنيف” أفضل 500 مؤسسة افريقية” الذي تطرحه سنويا مجلة جون افريك، مؤكدة بذلك احتفاظها بمركز الريادة على مستوى القارة الأفريقية.

وأكدت سوناطراك، الخميس، في منشور عبر صفحتها الرسمية أن تفوقها حصل رغم التأثر الشديد الذي شهده الاقتصاد العالمي خلال سنة 2020 جراء وباء كوفيد -19 ، إلا أن سوناطراك تمكنت من المحافظة على أنشطتها الجارية وتطوير أخرى.

وقالت المؤسسة أن ذلك مكنها من تسجيل رقم أعمال معتبر وتحقيق أرباح في ظل سياق عام صعب للغاية اثر على جميع الشركات الرائدة في أفريقيا التي شهدت تراجعا في نتائجها بمعدل نمو سلبي بنسبة (- 0.98٪).

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