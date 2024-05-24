سوناطراك: الاتفاقية مع”ايكسون موبيل” تعد تجسيد لرؤية مشتركة للطرفين

قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, الخميس,أن الاتفاقية الموقعة بين “سوناطراك”و “إكسون موبايل” الامريكيه, تعد “تاريخية” اذ ستسمح بتطوير تعاون مفيد للطرفين على امتداد سلسلة القيمة في صناعة المحروقات في الجزائر.

وخلال كلمة ألقاها بمناسبة مراسم التوقيع التي جرت اليوم بمقر المديرية العامة للمجمع, اوضح السيد حشيشي أن “التوقيع على هذه الاتفاقية التاريخية مع شريكنا إكسون موبايل بغرض تطوير تعاون مفيد للطرفين على امتداد سلسلة القيمة في صناعة المحروقات في الجزائر, لا سيما في مجال الاستكشاف والإنتاج, سيسمح للجانبين بإجراء خطوة كبيرة على صعيد النهوض بمواردنا الطاقوية وتثمينها, وتمكين بلادنا من الانتقال إلى طور جديد من الاستدامة والنماء”.

وفي هذا السياق, اعتبر السيد حشيشي ان هذه الاتفاقية “ليس مجرد تعبير عن الرغبة المشتركة في تطوير شراكة جادة ومميزة فحسب, بل تعد بمثابة تجسيد عملي لرؤية مشتركة بين سوناطراك وإكسون موبايل, وستمكن الطرفين من دراسة سبل استغلال القدرات الكامنة والإمكانات الهائلة من الموارد الطاقوية في الجزائر”.

وتطمح سوناطراك, يضيف الرئيس المدير العام, لان تسمح هذه “الشراكة الرابحة” مع إكسون موبايل بتحصيل الخبرة الرائدة للشركة الامريكية في مجال النفط والغاز والاستفادة من تجربتها الثرية وقدراتها التكنولوجية”, مشيرا إلى توفر الامكانيات والفرص المتعددة لتجسيد هذه الاهداف في الجزائر.

وأبرز السيد حشيشي ان قدوم الشركة الامريكية بالجزائر للتوقيع على هذه الاتفاقية “يدل على استشرافها للقدرات الكامنة الكبيرة التي يحوزها القطاع المنجمي بالجزائر, ويعكس أيضا الثقة التي تحظى بها سوناطراك بوصفها شريكا موثوقا وقادرا على تطوير شراكة مفيدة ومثمرة”.