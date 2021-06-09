سوناطراك: التوقيع على الاتفاقية الجماعية لفرع المحروقات

تكريسا لالتزامات الشركة نحو مواردها البشرية

أكد توفيق حكار، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، على أهمية الاتفاقية الجماعية لفرع المحروقات، خلال مراسيم التوقيع التي تمت الأربعاء بالمديرية العامة لسوناطراك.

وجاء في بيان للشركة “شارك في هذا الحفل السادة الأمين العام لـلاتحاد العام للعمال الجزائريين ، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النفط، الغاز والكمياء والأمين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك بالإضافة إلى المدراء التنفيذيين للمجمع والفروع التابعة للمجمع”.

واكد البيان ان توقيع الاتفاقية “تكريسا لالتزامات سوناطراك نحو مواردها البشرية، تفتح هذه الاتفاقية آفاقًا جديدة للفروع التابعة للمجمع وتوطيد علاقاتها وتبادلتها بهدف العمل من أجل رفاهية العمال والتحسين المستمر لظروف العمل والتنفيذ الفعال للسياسة الاجتماعية وتطوير مبادرات التعاون في مجال الصحة والسلامة والبيئة”.

وتم توقيع هذه الاتفاقية من قبل توفيق حكار، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، وحمو طواهرية، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النفط، الغاز والكمياء

وبالمناسبة، أكد حمو طواهرية أن تعديل هذه الاتفاقية هو ثمرة أكثر من سنة من العمل من قبل اللجنة المشتركة التي أخذت على عاتقها دراسة الاهتمامات الاجتماعية والمهنية للعمال.

ولم يتوان عن التذكير بجودة الحوار المستمر بين الإدارة العامة وشريكها الاجتماعي ضمانا للاستقرار والسلم الاجتماعي.

وكانت المناسبة أيضًا فرصة لتذكر رواد سوناطراك الذين أسسوا لأول اتفاقية جماعية والتي وقعها عام 1997 المرحوم عبد الحق بوحفص، المدير العام الأسبق وخالد رباح، الأمين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك، سابقا.