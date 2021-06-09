-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
تكريسا لالتزامات الشركة نحو مواردها البشرية

سوناطراك: التوقيع على الاتفاقية الجماعية لفرع المحروقات

الشروق أونلاين
  • 647
  • 1
سوناطراك: التوقيع على الاتفاقية الجماعية لفرع المحروقات

أكد توفيق حكار، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، على أهمية الاتفاقية الجماعية لفرع المحروقات، خلال مراسيم التوقيع التي تمت الأربعاء بالمديرية العامة لسوناطراك.

وجاء في بيان للشركة “شارك في هذا الحفل السادة الأمين العام لـلاتحاد العام للعمال الجزائريين ، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النفط، الغاز والكمياء والأمين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك بالإضافة إلى المدراء التنفيذيين للمجمع والفروع التابعة للمجمع”.

واكد البيان ان توقيع الاتفاقية “تكريسا لالتزامات سوناطراك نحو مواردها البشرية، تفتح هذه الاتفاقية آفاقًا جديدة للفروع التابعة للمجمع وتوطيد علاقاتها وتبادلتها بهدف العمل من أجل رفاهية العمال والتحسين المستمر لظروف العمل والتنفيذ الفعال للسياسة الاجتماعية وتطوير مبادرات التعاون في مجال الصحة والسلامة والبيئة”.

وتم توقيع هذه الاتفاقية من قبل توفيق حكار، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، وحمو طواهرية، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النفط، الغاز والكمياء

وبالمناسبة، أكد حمو طواهرية أن تعديل هذه الاتفاقية هو ثمرة أكثر من سنة من العمل من قبل اللجنة المشتركة التي أخذت على عاتقها  دراسة الاهتمامات الاجتماعية والمهنية للعمال.

ولم يتوان عن التذكير بجودة الحوار المستمر بين الإدارة العامة وشريكها الاجتماعي ضمانا للاستقرار والسلم الاجتماعي.

وكانت المناسبة أيضًا فرصة لتذكر رواد سوناطراك الذين أسسوا لأول اتفاقية جماعية والتي وقعها عام 1997 المرحوم عبد الحق بوحفص، المدير العام الأسبق وخالد رباح، الأمين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك، سابقا.

مقالات ذات صلة
300 مؤسسة عمومية تنتظر الضوء الأخضر للخوصصة!

300 مؤسسة عمومية تنتظر الضوء الأخضر للخوصصة!

بعد “جانت” سفينة “سيرتا” تصل ميناء الجزائر

بعد “جانت” سفينة “سيرتا” تصل ميناء الجزائر

الجزائر وليبيا تعتزمان رفع المبادلات إلى 3 ملايير دولار سنويّا

الجزائر وليبيا تعتزمان رفع المبادلات إلى 3 ملايير دولار سنويّا

10 آلاف مليار فواتير تأمينات غير مسدّدة لرجال الأعمال وشركات عمومية!

10 آلاف مليار فواتير تأمينات غير مسدّدة لرجال الأعمال وشركات عمومية!

وزارة الفلاحة: قرارات بالإستفادة من الأراضي الصحراوية لفائدة المستثمرين الخواص

وزارة الفلاحة: قرارات بالإستفادة من الأراضي الصحراوية لفائدة المستثمرين الخواص

أوامر بتسريع إرجاع الحاويات لمُلاك السفن الأجانب

أوامر بتسريع إرجاع الحاويات لمُلاك السفن الأجانب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • خالد

    يجب ان ينتهي عهد وزمن الاعتماد علي سوناطراك وعلي النفط والغاز لانه طريق مسدود . علي الدولة فتح افاق جديدة نحو الطاقات الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية ولانها مستقبل وامل البلاد . كفاكم من الاعتماد علي النفط كفاكم بناء ميزانبات البلاد علي ثروة زائلة فانية فانهيار اسعار النفط قريبا .

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد