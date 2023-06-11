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اقتصاد

سوناطراك: التوقيع على عقد إنجاز مركب بتروكيماوي في أرزيو

الشروق أونلاين
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سوناطراك: التوقيع على عقد إنجاز مركب بتروكيماوي في أرزيو
ح.م
جانب من مراسم التوقيع

تم بمقر المديرية العامة لسوناطراك، وبحضور وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، التوقيع على عقد إنجاز مركب بتروكيماوي في أرزيو واتفاقية تمويله.

ووُقع عقد إنجاز  المركب البتروكيماوي بين الشركة ذات أسهم STEP Polymers Spa (شركة تابعة 100% لسوناطراك) وJV Petrofac-HQC.

ويتعلق هذا العقد بصيغة هندسة، إمداد، بناء، بإنجاز مركب بتروكيماوي على مستوى المنطقة الصناعية بأرزيو، حيث يتربع المركب على مساحة 88 هكتارا مخصص لإنتاج 550.000 طن / سنة من البوليبروبلين، وحُددت مدة الإنجاز بـ 42 شهرًا.

وسيُخصص إنتاج البوليبروبلين المترقب من هذا المركب المستقبلي لتلبية احتياجات السوق الوطنية، فيما سيوجه فائض الإنتاج للتصدير نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية.

وحسب بيان لسوناطراك، سيسمح تجسيد هذا المشروع الهام بخلق ما يقرب من 6000 منصب شغل مباشر خلال مرحلة الإنجاز، و450 وظيفة خلال مرحلة الاستغلال و2000 منصب شغل غير مباشر.

كما سيعتمد المشروع القواعد والمعايير المطبقة على المستويين الوطني والدولي في مجال حماية البيئة، مع تنفيذ برنامج واسع لغرس الأشجار والغطاء النباتي على مستوى ولاية وهران.

ويتعلق التوقيع الثاني باتفاقية تمويل بين الشركة ذات أسهم STEP Polymers Spa والبنك الوطني الجزائري (BNA) كمشرف رئيسي.

وستسمح هذه الاتفاقية بتمويل 70% من مشروع إنجاز المركب البتروكيماوي لإنتاج البوليبروبلين في أرزيو، بينما سيتم تمويل 30% من خلال التمويل الذاتي.

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