سوناطراك: التوقيع على عقد دمج واستحواذ بين شركتي ساربي وسفير

وقعت سوناطراك بتاريخ 6 أفريل الجاري على عقد الدمج والاستحواذ للشركة ذات أسهم سفير SAFIR Spa.

وحسب بيان للمجمع فقد تم بمقر الشركة القابضة سوناطراك للخدمات الشبه البترولية، توقيع عقد الدمج والاستحواذ للشركة ذات أسهم سفير SAFIR Spa من قبل الشركة ذات أسهم ساربي SARPI Spa.

وتهدف عملية الدمج هذه بشكل أساسي خلق تعاضد الموارد البشرية والمالية والمادية والإدارية، من خلال الجمع بين أنشطة الشركتين (المدمجة والمستحوذة).

كما يسعى إلى الاستعمال الراشد والأمثل للإمكانات المتوفرة وكذا التوفر على شركة تتخصص في الهندسة والامداد والبناء (EPC)، من خلال الجمع بين خبرة الشركة ذات أسهم سفير SAFIR Spa والشركة ذات أسهم ساربي SARPI Spa، لا سيما في مجال الهندسة.

عقد الدمج يهدف كذلك إلى ضمان تكفل أفضل لإنجاز مشاريع المجمع بصيغة هندسة وامداد وبناء EPC، إلى جانب اغتنام فرص الأعمال الجديدة اعتمادا على نتائج التعاضد بفعل عملية الدمج.

وأشار البيان إلى أنه وخلال هذه المراسم تم التأكيد أن عملية الدمج عن طريق الاستحواذ لن يكون لها أي تأثير على المكاسب المهنية لموظفي الشركة ذات الأسهم سفير Spa SAFIR المدمجة.