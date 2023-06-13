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اقتصاد

سوناطراك: الجمعية العامة تعرض الحصيلة السنوية وتصادق عليها

الشروق أونلاين
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سوناطراك: الجمعية العامة تعرض الحصيلة السنوية وتصادق عليها
ح.م

عقدت سوناطراك, الاثنين، جمعيتها العامة العادية والتي تم خلالها عرض الحصيلة السنوية لسنة 2022 والمصادقة عليها، حسبما أفاد به بيان للشركة.

وجرى هذا الاجتماع السنوي، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، برئاسة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ومشاركة أعضاء الجمعية العامة منها وزير المالية، لعزيز فايد.

كما شارك في الاجتماع محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، ممثل رئاسة الجمهورية، رفيق بوكلية حسن، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، يضيف ذات المصدر.

وشملت هذه الحصيلة، حسب البيان، محاور نشاطات الاستكشاف والإنتاج والاستثمار وكذا التسويق، بالإضافة إلى مناقشة الحسابات الاجتماعية لشركة سوناطراك والحسابات المدمجة لمجمع سوناطراك.

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