سوناطراك: انتهى عهد استيراد البنزين والمازوت

كشفت شركة سوناطراك عن معطيات الإنتاج الأولية وكذا انجازاتها الرئيسية لسنة 2021، والتي أظهرت التوقف النهائي عن استيراد البنزبن والمازوت.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن مؤشرات الإنتاج الأولية لعام 2021 أشارت إلى زيادة بنحو 5٪ في إنتاج المحروقات، التي قفزت من 175,9 مليون طن مكافئ بترول في 2020 إلى 185,2 مليون طن مكافئ بترول في 2021.

أما مستوى انتاج وحدات التكرير والمصافي بقي مستقرا في حدود 27,9 مليون طن في 2021 مقارنة بـ 27,8 مليون طن سنة 2020.

وقد شهد انتاج الغاز الطبيعي المسال شهد تطورا ملحوظا بنسبة 14% سنة 2021 حيث بلغ مستوى 26,3 مليون متر مكعب مقارنة بـ 23,1 سنة 2020.

وأضاف المصدر ذاته أن سوناطراك تمكنت من تغطية متطلبات السوق الوطنية التي بلغت 64 مليون طن مكافئ بترول في 2021 بزيادة 9% مقارنة بسنة 2020.

وسجلت مستويات الصادرات زيادة بنسبة 18٪ مقارنة بين سنتي 2020 و2021، حيث إنتقلت من 80,7 مليون طن مكافئ بترول نهاية 2020 الى 95 مليون طن مكافئ بترول في 2021.

في حين سجلت واردات المشتقات البترولية انخفاضا معتبرا بنسبة 70٪، من 859 ألف طن في 2020 إلى 255 ألف طن في 2021، حيث لم تستورد أي كمية من الوقود (بنزين ومازوت) خلال هذه السنة.