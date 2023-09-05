سوناطراك: انطلاق مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد

بهدف الرفع من قدرات الإنتاج والاحتياطات من المحروقات

أشرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، الثلاثاء، على انطلاق أشغال مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد عالي الكثافة وعالي الدقة بحقل حاسي مسعود الذي يهدف إلى الرفع من قدرات الإنتاج والاحتياطات من المحروقات والحفاظ على مكانة سوناطراك كمورد وفاعل هام في الأسواق الطاقوية الدولية.

جاء ذلك خلال زيارة عمل وتفقد تستغرق يومين يقوم بها حكار رفقة وفد من الإطارات المسيرة للمجمع إلى ناحيتي حاسي مسعود بولاية ورقلة وحاسي باحمو بولاية تيميمون، حسب ما أفاد به بيان للشركة الوطنية للمحروقات.

وأوضح المصدر نفسه ان الرئيس المدير العام استهل المحطة الأولى من حقل حاسي مسعود، أين أشرف على انطلاق أشغال مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد عالي الكثافة وعالي الدقة بحقل حاسي مسعود، الذي أسند إنجازه للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، الفرع التابع لسوناطراك.

ويهدف هذا المشروع، “إلى تعزيز الدراسات المكمنية ونماذج الإنتاج بالاستغلال الأمثل للتكنولوجيات الرقمية الحديثة وهذا من اجل الرفع من احتياطات البلاد من المحروقات ومن مستوى الإنتاج، وكذا الحفاظ على مكانة سوناطراك كمورد وفاعل هام في الأسواق الطاقوية الدولية”.

كما اشارت سوناطراك إلى ان المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء تعتمد في انجاز هذا المشروع على “تقنيات تكنولوجية رقمية عالية”، تتمثل في استخدام نطاق ترددي واسع من 1.5 إلى 96 هرتز لزيادة دقة المسح الزلزالي، بالإضافة إلى استعمال تقنية انعكاس الشكل الموجي الكامل، للحصول على نموذج سرعة دقيق لكل من الطبقات السطحية وتحت السطحية.

وتسمح البيانات الزلزالية التي سيتم الحصول عليها من خلال استخدام هذه التقنيات الجديدة، برفع عامل استرجاع الاحتياطيات إلى مستوى يفوق 30 بالمائة، يضيف البيان، مبرزا ان شركة سوناطراك “تعمل من خلال استراتيجيتها المتعلقة بتطوير واستغلال الحقول النفطية والغازية على تجسيد التزاماتها المتعلقة بالحفاظ على مستوى الإنتاج الطاقوي وتعزيز مكانة الجزائر في الأسواق الدولية والإقليمية”.

وفي تصريح صحفي على هامش الزيارة، اكد حكار “ان هذا المشروع الاستراتيجي الذي انجزته مؤسسة فرع سوناطراك يهدف إلى الرفع من قدرات الإنتاج والاحتياطات الخاصة لحاسي مسعود الذي يعتبر من بين اكبر الحقول العالمية”، مبرزا “ان عملية المسح ستعطي صورة دقيقة على المكامن الجيولوجية لحاسي مسعود و كذلك لتوجيه الجهود الاستثمارية والإنتاج”.

كما اوضح حكار “ان عملية المسح ستغطي مساحة كبيرة تقدر بـ500 ألف كلم مربع ومنشآت صناعية وسكنات وكذلك آبار وأنابيب بأكثر من 10 آلاف كلم خطي من مختلف السعة و2000 بئر موجود بحاسي مسعود”.