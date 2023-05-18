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اقتصاد

سوناطراك: “بيتروفاك” يفوز بعقد إنجاز مركب بيتروكيمياوي بأرزيو

الشروق أونلاين
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سوناطراك: “بيتروفاك” يفوز بعقد إنجاز مركب بيتروكيمياوي بأرزيو
أرشيف
مجمع سوناطراك

منحت الشركة الفرعية لسوناطراك “ستاب بوليمر أس بي أ” عقدا لإنجاز مركب بتروكيمياوي لفائدة التجمع الدولي “بيتروفاك”.

وأفاد بيان للمجمع أن الشركة الفرعية،”100 بالمائة سوناطراك”، STEP Polymers Spa منحت عقدًا على صيغة هندسة، إمداد وبناء لفائدة التجمع الدولي PETROFAC-HQC، على مستوى المنطقة الصناعية بأرزيو من أجل إنجاز مشروع مركب بتروكيماوي بقدرة إنتاج 550.000 طن سنويا من مادة البولي بروبلين بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي.

وأضاف الييان “تم هذا الاختيار بعد عملية إطلاق مناقصة دولية حصرية في أفريل2021، التي وجهت لرواد الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنجاز المركبات البتروكيماوية.”

وتابع البيان “بأن العقد تم منحه لصاحب أفضل عرض مقدم من طرف التجمع الدولي PETROFAC-HQC، وذلك وفقًا لإجراءات منح الصفقات المعمول بها في الشركة الفرعية STEP Polymers Spa وهذا لمدة إنجاز قدرها 42 شهرًا.”

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