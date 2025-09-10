سوناطراك تؤكد دورها المحوري في ضمان أمن الطاقة العالمي

في مؤتمر "غازتك 2025" بميلانو

شاركت شركة سوناطراك بوفد رفيع المستوى يقوده الرئيس المدير العام رشيد حشيشي في فعاليات مؤتمر ومعرض غازتك 2025 بمدينة ميلانو الإيطالية، حيث ناقش الحدث أبرز التحديات المرتبطة بالغاز الطبيعي، الغاز المميع، الهيدروجين، المناخ والذكاء الاصطناعي.

وفي اليوم الأول، شارك حشيشي في ندوة جمعته برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مسعود سلمان موسى، تناولت موضوع “تجديد مفهوم الشركة الوطنية للنفط في مرحلة عدم اليقين في مجال الطاقة”.

وأكد خلالها أن الشركة الوطنية المملوكة للدولة تبقى العمود الفقري للاقتصاد الوطني والضامن الأول للأمن الطاقي، مشددًا على ضرورة مواكبة التحولات العالمية والانتقال الطاقي مع الحفاظ على دورها في دعم السيادة الاقتصادية.

كما أبرز الرئيس المدير العام لسوناطراك مكانة المجمع كـممون آمن وموثوق للسوق الأوروبية وشريك استراتيجي لكبرى الشركات الطاقية. وشارك أيضًا في جلسة استراتيجية مغلقة ضمت ثلاثين صانع قرار عالمي، ناقشت سبل تعزيز فعالية الغاز الطبيعي لضمان توازن سوق الطاقة.

وفي مداخلته، شدد حشيشي على أهمية الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للحفاظ على استقرار الأسواق العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب المرتبط بالاستهلاك المتزايد للذكاء الاصطناعي. كما تطرق إلى التحديات البيئية، داعيًا إلى تطوير مصادر نظيفة ومنخفضة الكربون، وتوحيد جهود المنتجين والمستهلكين لتثبيت مكانة الغاز الطبيعي كمصدر أساسي ونظيف للطاقة.

كما دعا إلى دور فاعل للمؤسسات والهيئات العمومية في وضع أطر قانونية وتنظيمية تدعم هذا التوجه. وأكد أن سوناطراك تساهم بفاعلية في بلورة السياسات العالمية للطاقة والحفاظ على التوازن بين المنتجين والمستهلكين.

وفي هذا السياق، تشير البيانات إلى أن الجزائر لا تزال الشريك الأكثر موثوقية لإيطاليا في مجال الغاز، حيث أعلنت شركة “إيديسون” الإيطالية في التظاهرة الاقتصادية ذاتها، أنها تستورد سنويا أكثر مليار متر مكعب من الغاز الجزائري ضمن عقود طويلة الأمد، إلى جانب حصص من قطر وليبيا وأذربيجان والولايات المتحدة، لتلبية 23 بالمائة من الطلب الوطني الإيطالي.