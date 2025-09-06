-- -- -- / -- -- --
على هامش مشاركتها في فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية

سوناطراك تبحث آفاق التعاون في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية مع شركة كندية

ح.م
حشيشي مع نائب الرئيس للمبيعات في شركة "سبايس بريدج" الكندية

استقبل الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك رشيد حشيشي يوم السبت، نائب الرئيس للمبيعات في شركة “سبايس بريدج” الكندية جميل جوزيف.

وحسب ما ذكره بيان لسوناطراك، فقد جاء هذا اللقاء على هامش مشاركة المجمّع في فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية، وفي إطار تعزيز وتوسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية.

“حيث خُصص اللقاء للتباحث حول آفاق تطوير التعاون بين الطرفين. لاسيما في مجالات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والحلول الرقمية المبتكرة الداعمة لتطوير قطاع الطاقة”، يقول البيان.

تعاون جزائري موزمبيقي في مجال استكشاف المحروقات

كما التقى حشيشي مع رئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة للشركة الوطنية الموزمبيقية للمحروقات (ENH) لودوفينا برناردو.

وكان اللقاء “مناسبة لتأكيد أهمية توسيع مجالات التعاون، وبحث فرص جديدة للتعاون. لاسيما في مجال الاستكشاف والإنتاج، بما يعزز أسس شراكة متوازنة ومستدامة تخدم الجانبين”.

وختم البيان بالإشارة إلى أن “اللقاءات التي تعقدها سوناطراك، تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الإفريقي، وترسيخ شراكات استراتيجية قائمة على الابتكار وتبادل الخبرات. بما يسهم في تطوير صناعة الطاقة ودعم الأمن الطاقي المستدام”.

