سوناطراك تبحث توسيع وتصدير أنشطتها إلى أسواق جديدة في إفريقيا والعالم

حشيشي يشرف على ورشة خاصة بالمعهد الجزائري للبترول

أشرف الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك رشيد حشيشي يوم الأربعاء بالمعهد الجزائري للبترول في بومرداس، على انطلاق أشغال ورشة حول توسيع وتصدير أنشطة فروع المجمّع على المستوى الدولي.

الورشة حسب ما أوضحه بيان للمجمّع، من تنظيم الشركة القابضة “سوناطراك” للخدمات البترولية، وقد عقدت بحضور والرؤساء المدراء العامين للشركات القابضة، والفروع التابعة للمجمّع.

وستتم خلال أشغال هذه الورشة على مدار يومين، مناقشة ودراسة “أفق انفتاح فروع مجمع سوناطراك، التي تنشط في الخدمات البترولية، على الأسواق الدولية. وسبل تجسيد فرص توسيع مجالات عملها خارج الجزائر”.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك أنّ “سوناطراك تتطلع لاستكشاف أسواق جديدة، من أجل ضمان نمو مستدام”.

وتابع المسؤول يقول:”لقد بات من الضروري اليوم، البحث عن فرص جديدة، والعمل على استكشاف آفاق أخرى. بدْءا بقارتنا الإفريقية التي تزخر بالإمكانات والفرص الملموسة. وصولا إلى أسواق واعدة أخرى في المدى المتوسط والبعيد”.

واعتبر حشيشي أن “هذا الانفتاح، يُعدُّ ضرورة استراتيجية. لضمان استمرارية المجمع، وتعزيز تنافسيته، وتحقيق نمو على المدى الطويل”.

وأشار الرئيس المدير العام في هذا الصدد، إلى “الخبرة التي يتمتع بها المجمّع وفروعه، عبر كامل سلسلة قيم المحروقات. إلى جانب الشراكات الداخلية التي أكسبتها المرونة اللازمة لمواكبة التغيرات السريعة التي يتّسمُ بها المشهد الطاقوي على المستوى العالمي”.