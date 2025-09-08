-- -- -- / -- -- --
سوناطراك تبحث فرص التعاون الطاقوي مع وفد من تنزانيا

جانب من اللقاء

التقى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، أمس الأحد، وفداً من جمهورية تنزانيا برئاسة سفيرها بالجزائر، إيمان س. نجاليكاي، رفقة ممثلين عن منظمتي Petroleum Upstream Regulatory Authority (PURA) و Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) ، وذلك على هامش معرض التجارة البينية الإفريقية.

وحسب بيان للمجمع فإن اللقاء خصص لاستعراض فرص التعاون وتبادل الخبرات بين سوناطراك والجانب التنزاني في مختلف مراحل سلسلة القيمة بصناعة المحروقات، مع التأكيد على أهمية التكوين وتطوير الكفاءات كدعامة رئيسية لدعم آفاق الشراكة المستقبلية.

ويأتي هذا الاجتماع ليعكس إرادة الطرفين في توطيد التعاون الطاقوي وتعزيز مسارات التكامل الإفريقي، بما يتيح استكشاف فرص استثمارية واعدة وبناء شراكات مثمرة تخدم المصالح المشتركة وتنسجم مع متطلبات التنمية المستدامة على المستوى القاري.

