سوناطراك تبحث فرص شراكة مستقبلية مع “جون كراين” البريطانية

الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، يستقبل وفدا عن شركة جون كراين البريطانية، 19 أكتوبر 2025.

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، وفدا عن شركة جون كراين البريطانية، بقيادة رئيسها روبن ألفاريز، وذلك بحضور إطارات مسيرة عن الشركتين.

خلال هذه المقابلة، التي جرت اليوم الإثنين، 19 أكتوبر، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، تطرق الطرفان إلى المشاريع التي تربط كلا الشركتين، فيما يتعلق بالتزويد بالخواتم الميكانيكية الجافة للضواغط، ووضعها وإصلاحها في عدد من المركبات الغازية التابعة لسوناطراك، وفقا لما أفاد المجمع.

كما تناولت المحادثات فرص شراكة مستقبلية بين سوناطراك وجون كراين، وسبل تجسيدها، خاصة فيما يتعلق بالحلول المدمجة لتحسين آداء المعدات الدوارة كالمضخات والضواغط والمحركات والتوربينات، إضافة إلى مجالات تقليص انبعاثات الميثان وإزالة الكربون والرقمنة والطاقات الجديدة كالطاقة الشمسية والهيدروجين.

وتعد شركة “جون كراين” من الشركات العالمية المتخصصة في توفير حلول وأنظمة الإحكام الجاف وخدمات الصيانة للمعدات الدوارة، وتنشط أيضا في تحسين وتأمين عمل المضخات، والضواغط والتوربينات في صناعة النفط والغاز.