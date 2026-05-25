سوناطراك تبرز رؤيتها الاستثمارية في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية 2026

شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، في فعاليات الطبعة الثانية من قمة إسطنبول للموارد الطبيعية 2026، حيث قدم رؤية المجمع بشأن استراتيجيات الاستثمار في قطاع المحروقات والموارد المنجمية في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي.

وافتتحت القمة، المنظمة تحت شعار “الطاقة والموارد الطبيعية في صميم عالم متغير”، من قبل رجب طيب أردوغان، فيما شارك نور الدين داودي كأحد المتدخلين الرئيسيين في الجلسة الأولى التي خُصصت لموضوع “التعامل مع حالة عدم اليقين: استراتيجيات الاستثمار في المحروقات والموارد المنجمية”.

وأوضح بيان لمجمع سوناطراك أن مشاركة الرئيس المدير العام للمجمع تعكس المكانة التي تحتلها سوناطراك على الساحة الطاقوية الدولية، والدور الذي تضطلع به في تعزيز التعاون والشراكات في قطاع الطاقة.

وأضاف البيان أن حضور سوناطراك في هذا الحدث يجسد كذلك مستوى التعاون المتميز القائم بين المجمع والشركات التركية، ويعكس علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين الجزائر وتركيا في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الطاقة.

وتُعد قمة إسطنبول للموارد الطبيعية 2026 من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في قضايا الأمن الطاقوي والاستثمار والتعاون العالمي في مجال الموارد الطبيعية، حيث تجمع وزراء ومستثمرين وخبراء من مختلف الدول لمناقشة التحديات المرتبطة بأمن الطاقة والاستثمارات المنجمية وآفاق تطويرها.