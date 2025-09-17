سوناطراك تبرز في أسبوع الطاقة الدولي بأوساكا 2025

تسجل سوناطراك حضورًا بارزًا ضمن الوفد الجزائري المشارك في أسبوع الطاقة الدولي، المنعقد من 17 إلى 28 سبتمبر الجاري بمدينة أوساكا اليابانية تحت شعار “تصميم مجتمع المستقبل وتخيّل حياتنا غدًا”، في إطار فعاليات المعرض العالمي لأوساكا 2025.

وحسب المجمع، يُعد هذا الحدث منصة رئيسية تجمع قادة الحكومات والمنظمات الدولية وكبار الفاعلين في قطاع الطاقة لمناقشة التحديات والفرص وتسريع التحول الطاقوي المستدام.

وينظم الجناح الجزائري على هامش الحدث فعالية “أسبوع الطاقة الجزائري” لعرض إنجازات الجزائر في مجالات الأمن الطاقي والغذائي والمائي، واستراتيجيتها في تنويع مصادر الطاقة والانتقال نحو نموذج أكثر استدامة.

ومن خلال مشاركتها، تؤكد سوناطراك مكانتها كفاعل استراتيجي موثوق في ضمان الإمدادات الطاقوية وشريك دولي منفتح على الابتكار والطاقات النظيفة، خاصة عبر مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وشارك ممثلو الشركة، من بينهم يوسف خنفر المدير المركزي للطاقات الخضراء والمتجددة، وعبد القادر فضيل شريف مدير البيئة بالمديرية المركزية للصحة والسلامة والبيئة، في ندوة تقنية رفيعة المستوى ناقشت محاور الانتقال نحو بدائل نظيفة كالهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، إلى جانب ربط الأمن الطاقوي بالأمن الغذائي والمائي عبر الاستثمار في الطاقات الخضراء، إنتاج الأسمدة، وتحلية المياه وإعادة تدويرها.

وبهذا الحضور، تجدد سوناطراك التزامها بتعزيز موقع الجزائر في قطاع الطاقة العالمي، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل نظيف وآمن ومستدام للأجيال القادمة.

وللإشارة، شارك ممثل وزارة المحروقات والمناجم، أمس الثلاثاء، في اجتماعين وزاريين بمدينة أوساكا اليابانية، تمحورا حول مستقبل الوقود البديل والهيدروجين كخيارين استراتيجيين لمواجهة تحديات المناخ والطلب العالمي على الطاقة.