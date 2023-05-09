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اقتصاد

سوناطراك تتبنى سايسة دولية لمكافحة الرشوة والفساد

الشروق أونلاين
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سوناطراك تتبنى سايسة دولية لمكافحة الرشوة والفساد
ح.م
جانب من مراسم التوقيع

أشرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، على مراسم التوقيع على سياسة ومدوّنة قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة بسوناطراك، وفقًا للمعيار الدولي إيزو 37001.

وشارك في مراسم التوقيع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وكذا الهيئات العليا للدولة والمنظمات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والرشوة بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة سوناطراك.

وحسب بيان للمجمع، تتضمن سياسة سوناطراك لمكافحة الفساد والرشوة مبادئ والتزامات الشركة في هذا الشأن، وتهدف إلى وضع آليات الرقابة والوقاية التي تحظر الفساد وتساهم في تعزيز ثقافة الأخلقة في مختلف معاملات وأنشطة سوناطراك.

وخلال هذه المراسم وقّع الرئيس المدير العام أيضا، على مدوّنة قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة التي تقدم إرشادات وتحدد المبادئ والمعايير الأساسية للامتثال لأحكام وقوانين مكافحة الفساد والرشوة التي تطبّقها الشركة على جميع موظفيها وشركائها ومورّديها.

وتسعى سوناطراك من خلال تبنّيها لسياسة ومدوّنة قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة، التي تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر، إلى تعزيز ثقافة الأخلقة داخل الشركة وترسيخ مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وفقًا للمعايير والمقاييس الوطنية والدولية المعمول بها في مجال مكافحة الفساد والرشوة.

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