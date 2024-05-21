سوناطراك تتجه للاستثمار في قطاع المحروقات بالكونغو

التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المحروقات بين الجزائر والكونغو برازافيل:

وقّع الوزير عرقاب، ووزير المحروقات الكونغولي، برونو جان ريتشارد إيتوا، على مذكرة تفاهم في مجال المحروقات، اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024.

وقّع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير المحروقات الكونغولي، برونو جان ريتشارد إيتوا، اليوم الثلاثاء 21 ماي، على مذكرة تفاهم في مجال المحروقات وهذا بحضور وزير التعاون الدولي الكونغولي، وسعادة سفير الجزائر لدى جمهورية الكونغو، والسادة الرؤساء المدراء العامون لسوناطراك وسونلغاز، وإطارات من الوزارتين.

المذكرة التي تم توقيعها في إطار زيارة العمل بجمهورية الكونغو، والتي تهدف “للارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة”، يقول بيان وزارة الطاقة والمناجم، تشمل “فرص الاستثمار لشركة سوناطراك في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في جمهورية الكونغو، والتعاون بين شركة سوناطراك والشركة الوطنية للبترول للكونغو ، ولاسيما في مجال المصب النفطي، وإمكانية تدخل شركة سوناطراك وفروعها في جمهورية الكونغو في مجال الخدمات البترولية وتوريد المعدات، بالإضافة الى تبادل الخبرات والتجارب الجزائرية في تطوير قطاع الغاز، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، والمساعدة الفنية في مجال البتروكيماويات، والمساعدة الفنية في مجال تطوير وترقية استخدام غاز البترول المسال، وكذا في مجال تخفيض البصمة الكربونية في صناعة المحروقات، وإعداد الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع المحروقات،وكذا فيما يتعلق بالإصلاحات، وإنشاء وتنظيم هيئات الضبط وترقية الأنشطة في قطاع المحروقات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بالمجال المنجمي للمحروقات وإعداد العقود النموذجية للتنقيب عن النفط واستغلاله”.

كما تشمل المذكرة كذلك “مجال المراقبة الفنية والصحة والسلامة والبيئة في مراقبة سلامة المنشآت البترولية، وفيما يتعلق، أيضا، بالجوانب البيئية والتحديات المتعلقة بأنشطة المحروقات من حيث الوقاية والحماية والمراقبة وإعادة الترميم وفي مجال التدقيق في مجال الصحة والسلامة والبيئة والتحقيق في الحوادث الصناعية، والتكوين وتطوير رأس المال البشري في جميع المهن المتعلقة بقطاع المحروقات.”

وقد تم بهذه المناسبة كذلك التوقيع على خارطة طريق بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية للبترول في الكونغو، والتي تشمل الخطوط العريضة للإجراءات التي تم تنفيذها بين الشركتين.