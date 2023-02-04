سوناطراك تتجه نحو الريادة إقليميا في إنتاج الهيدروجين

بمشاريع واعدة داخل وخارج البلاد

تتجه الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك للتحول إلى رائدة هيدروجين اخضر إقليميا، من خلال مشاريع ومواقع إنتاج سواء في الجزائر، وأيضا في القارة الأوربية عبر فرعها بإيطاليا وهو مصفاة “أوغوستا” بجزيرة صقلية.

وما يعزز تحول سوناطراك نحو هذه الاستراتيجية ما قام به فرعها بإيطاليا قبل أيام، والذي قام بعرض مشروع غير مسبوق بالتعاون مع شركة “ساسول” الجنوب افريقية، لإنتاج الهيدروجين الأخضر انطلاقا من المياه إضافة لغاز منخفض الكربون وطاقة كهربائية، وتقليص الانبعاثات الملوثة لغاز ثاني أكسيد الكربون بواقع 120 ألف طن سنويا.

ووصفت مصفاة سوناطراك بإيطاليا (أوغوستا)، الأربعاء الماضي، في منشور لها على حسابها الرسمي على شبكة لينكد، أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة للغاية لتسريع إنشاء وادي الهيدروجين في جزيرة صقلية”Hydrogen Valley”، مع إمكانية أن يكون من بين الأكبر في إيطاليا.

وفي تفاصيل المشروع، ستنتج مصفاة سوناطراك بإيطاليا وشريكها “ساسول” 7800 طن من الهيدروجين الأخضر سنويا، إضافة إلى 25 ألف طن في العام من غاز منخفض الكربون إضافة لاحتجاز وإعادة استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون، ما سيسمح بتقليص الانبعاثات الملوثة بنحو 120 ألف طن سنويا.

وسيستخدم المشروع الذي وصف بـ”الطموح” غاز ثاني أكسيد الكربون، المتسبب الرئيس في ظواهر الاحتباس الحراري (الغازات الدفيئة)، كمادة أولية لمختلف عمليات الإنتاج الذي تستهدفها هذه المبادرة.

الهيدروجين الأخضر من أولويات الشراكة مع “إيني”

وفي السياق ذاته، سبق لشركة سوناطراك أن وقعت خلال زيارة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، إلى الجزائر، مذكرة تفاهم مع “إيني”، بينت من خلالها معالم شراكتها المستقبلية مع الشريك الايطالي، التي تقوم على أساس زيادة إمدادات الطاقة الجزائرية نحو إيطاليا وأوروبا والانتقال الطاقوي والتقليص من البصمة الكربونية.

ومن أبرز معالم الشراكة المستقبلية أيضا، مد خط أنابيب جديد بين البلدين لنقل الغاز الطبيعي وكذا الهيدروجين والأمونيا الزرقاء والخضراء بالتناوب، وهو إشارات واضحة على أن إنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر سيوجه جزءا كبيرا منه إلى أوروبا عبر ايطاليا.

أول محطة هيدروجين بشراكة بين سوناطراك والألمان

ونهاية شهر ديسمبر الماضي وقعت سوناطراك أيضا على مذكرة تفاهم مع شركة الغاز الألمانية “في.أن.جي” للتعاون وإنجاز مشاريع في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء بهدف تصديرهما نحو ألمانيا.

وعقب التوقيع، ذكر وزير الطاقة محمد عرقاب أن الأمر يتعلق بأول مشروع في الجزائر لإنتاج الهيدروجين الأخضر انطلاقا من الطاقة الشمسية، موضحا أن المشروع يعتبر نموذجي وسينتج 50 ميغاواط من الكهرباء، وسيسمح للطرف الجزائري باكتساب الخبرة بغية إطلاق مشاريع مستقبلية أخرى.