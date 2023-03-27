سوناطراك تتربع على عرش الطاقة في القارة الإفريقية

ارتفاع أسعار النفط بتراجع مخاوف القطاع المصرفي

كشفت سوناطراك عن حصيلتها لسنة 2022 حيث بلغت صادراتها 60 مليار دولار وباستثمار يعادل 5.5 مليار دولار فيما بلغ إنتاجها الأولي 189.6 طن مكافئ نفط.

وتتربع سوناطراك على قاطرة الاقتصاد الوطني، كما تعتبر الشركة الأولى إفريقيا بأكثر من 100 شركة فرعية ومساهمة بطاقة عمالية قوامها 200.000 عامل بالمجمع.

وتعمل شركة سوناطراك على ضمان الأمن الطاقوي للجزائر، حيث دعمت الشركة مكانتها في السوق الدولية للنفط والغاز وذلك بفضل 15 اكتشافا سجلت خلال سنة 2022 منها 03 بالشراكة مع شركات عالمية.

وتتوفر سوناطراك على شبكة نقل عبر الأنابيب يفوق طولها 21000 كلم تتكون من 22 منظومة نقل عبر الأنابيب ترتكز حول 43 خط أنابيب منها 23 خط أنابيب لنقل الغاز.

هذا وتعتبر سوناطراك مصدرا هاما للإمداد بالغاز في العالم وأول مصدر للغاز الطبيعي المسال في إفريقيا بفضل قدرات التصدير التي تملكها سواء عبر خطوط الـأنابيب أو من خلال بواخر نقل الغاز الطبيعي المسال.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، ليوم الاثنين، مع انحسار المخاوف بشأن الاضطرابات في القطاع المصرفي، حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أي 0.4 بالمائة إلى 75.32 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.65 دولار للبرميل بارتفاع 39 سنتا أي 0.6 بالمائة.

في المقابل، ارتفع البرنت 2.8 بالمائة مقارنة بالأسبوع الماضي، في حين زاد خام غرب تكساس 3.8 بالمائة، بعد أن هدأت اضطرابات القطاع المصرفي.