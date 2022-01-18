سوناطراك تتعهد بتلبية مطالب عمال الأمن الداخلي

استقبلت المديرية العامة لسوناطراك، الاثنين، وفدا عن ممثلي عمال الأمن الداخلي بغرض سماع انشغالاتهم المتعلقة بتحسين وضعيتهم المهنية.

وحسبما أفاد به بيان للشركة فقد حضر الاجتماع ممثلو المديرية العامة وعلى رأسهم المدير التنفيذي للموارد البشرية ومديرة الأمن الداخلي وكذا الأمين العام للنقابة الوطنية.

حيث تمحور النقاش حول التدابير المرتبطة بتطبيق الاتفاق الجماعي المبرم في 16 فبراير 2021 الخاص بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة من العمال بالنظر للمهام المنوطة بها.

وأوضح البيان أن هذا اللقاء كان فرصة سانحة لرفع اللبس والتأويلات عن بعض النقاط المتضمنة في هذه التدابير وكيفية تطبيقها وهذا وفقا لأحكام هذا الاتفاق الجماعي الذي اعطى لهذه الفئة العمالية امتيازات جديدة.

وقد أسفر اللقاء على عدة قرارات من بينها إلزامية تطبيق كل التدابير المنصوص عليها في المذكرة رقم 058 المؤرخة في 3 يناير 2022 مع ضمان تنفيذها من قبل جميع هياكل المؤسسة بنفس الكيفية وبطريقة متناسقة.

كما تقرر النظر في الطلبات الجديدة مع الشريك الاجتماعي بصفته الممثل الشرعي لهذه الشريحة من العمال على غرار كل عمال المؤسسة.

و”قد كرس هذا اللقاء حرص جميع الأطراف على ترسيخ الحوار المتواصل وروح المسؤولية الذى يعد بمثابة الركيزة الأساسية لاستقرار المؤسسة”، يضيف البيان.