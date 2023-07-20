سوناطراك تجري تمرين محاكاة بمركز نفطال بتيزي وزو

أجرى مجمع سوناطراك، الخميس، تمرين محاكاة لحادث على مستوى مركز توزيع وتخزين الوقود التابع للشركة الفرعية “نفطال” المتواجد بواد عيسي بولاية تيزي وزو.

وحسب ما أفاد به بيان للمجمع فإن التمرين الذي أجرى الخميس على الساعة 9 صباحا، يندرج التمرين “في إطار البرنامج السنوي المسطر من طرف مركز القيادة التكتيكية لقطب الجزائر العاصمة لمجمع سوناطراك”.

وشارك في هذا التمرين كل من مصالح الحماية المدنية، الأمن الوطني، والدرك الوطني والمصالح الاستشفائية لمستشفى محمد نذير بتيزي وزو.