سوناطراك: تجهيز 3 طائرات مروحية بمعدات طبية لفائدة الحماية المدنية

أشرف المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف بمعية الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” رشيد حشيشي على مراسم التوقيع على اتفاقية تمويل تتمثل في تجهيز 3 مروحيات بمعدات متطورة.

وأفاد بيان لمجمع سوناطراك، الخميس،أن المروحيات مخصصة لتقديم المساعدة الطبية العاجلة عند التدخل السريع خلال عمليات الاجلاء الطبي الجوي.

وجرت مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر المديرية العامة لسوناطراك، وبحضور إطارات عن المديرية العامة للحماية المدنية وسوناطراك.

وتأتي هذه الخطوة التي بادرت بها سوناطراك كمساهمة في دعم جهود المديرية العامة للحماية المدنية على المستوى الوطني وتسهيل عمل أعوان الحماية المدنية في أداء مهامهم خاصة فيما يتعلق بالإسعاف الطبي الجوي خلال التدخلات الطارئة أو خلال الكوارث.

كما تندرج عملية تجهيز الحوامات ضمن توصيات رئيس الجمهورية القاضية بالتكفل الأمثل بالجرحى خاصة المصابين بالحروق الخطيرة والقاطنين في الولايات البعيدة، وذلك من أجل نقلهم لمستشفى الحروق الكبرى بزرالدة.