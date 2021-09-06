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اقتصاد
يصدر عن معهد إدارة الموارد الطبيعية بنيويورك

سوناطراك تحسن ترتيبها في مؤشر حوكمة الموارد الطبيعية لعام 2020

الشروق أونلاين
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سوناطراك تحسن ترتيبها في مؤشر حوكمة الموارد الطبيعية لعام 2020

كشف مؤشر حوكمة الموارد البشرية الصادر عن معهد إدارة الموارد الطبيعية بنيويورك عن تحسن في ترتيب شركة سوناطراك لعام 2020.

وأوضحت سوناطراك، الاثنين، في منشور لها على صفحة الشركة الرسمية عبر فيسبوك أن المؤسسة سجلت تقدما ملحوظا في ترتيبها بزيادة تقدر بـ 18 نقطة مقارنة بعام 2017، وبذلك أصبح أداؤها يُعتبر مُرضياً وإيجابي.

وذكرت الشركة أن معهد إدارة الموارد الطبيعية هو منظمة مستقلة غير ربحية مكرسة لتحسين حوكمة البلدان على مواردها الطبيعية، لا سيما النفط والغاز والمعادن، لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة ويقع مقره في نيويورك.

وأضافت أن المؤشر يقيس  جودة إدارة موارد البلدان ويصنفها وفقًا لذلك، ويتم اعتماده عن طريق إرسال استبيان إلى 150 خبيرًا في 81 دولة، والذين يقومون بالبحث في القضايا المثارة في الاستبيان، وبتجميع الوثائق وإكمال الاستبيان. ثم يتم تقييم جودة بيانات المسح بواسطة المعهد وإثرائها بمزيد من المعطيات.

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