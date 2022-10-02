سوناطراك تحصل على شهادة تصنيف عالمية

تحصل مركز البيانات الرئيسي لمجمع سوناطراك على شهادة تصنيف عالمية بإعتباره أحد المراكز الأكثر أمانا ومرونة في العالم.

وحسب بيان للمجمع فقد تحصل مركز البيانات Data Center الرئيسي لمجمع سوناطراك على شهادة تصنيف “Uptime Tier 3 Design “.

وأوضحت سوناطراك بإن شهادة Tier III من Uptime Institute، تسلم بشكل خاص إلى مراكز البيانات التي تتوفر على المقاييس العالمية العالية المتعلقة بتحسين آليات وعمليات الأمان والمرونة التي يتم تنفيذها داخل مراكز البيانات، فهي تهدف إلى ضمان توفر خدمة مراكز البيانات وجودتها وأمانها.

وبعد الانتهاء من مراحل التدقيق والتطوير من طرف المديرية المركزية للرقمنة ونظم المعلومات التابعة لمجمع سوناطراك بالتعاون مع مؤسسة دعم وتطوير الرقمنة ( EADN) تم تصنيف مركز البيانات لسوناطراك من طرف معهد “Uptime Institute” ضمن أكثر مراكز البيانات في العالم أمانًا ومرونة وفق أخر إصدار للمعهد .

وأشار المصدر ذاته إلى أن مركز البيانات لسوناطراك يتوفر على بنية تحتية جد حديثة وذات كفاءة عالية مجهزة بخوادم موصولة بشبكة اللأنترت فائقة السرعة تضمن تخزين البيانات والتطبيقات ومعالجتها وتدفقها بكل سلاسة ويوفر بيئة آمنة تقلل من فرص حدوث الخروقات الأمنية للأنظمة المعلوماتية.