“سوناطراك” تحقق أرباحا بـ 72 مليون يورو لمبيعات الغاز عبر هذا الخط

كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية، عن تحقيق المجمع الجزائري للنفط والغاز “سوناطراك” ربحا سنويا تجاوز 72,7 مليون يورو سنة 2024، وذلك من خلال توريد الغاز عبر خط “ميدغاز”.

وحسب ذات المصدر، فقد بلغ إجمالي الأرباح المحققة عبر هذا الخط الرابط بين (بني صاف) الجزائر و(ألميريا) إسبانيا زُهاء 142,55 مليون يورو خلال السنة الماضية، بزيادة مئوية بلغت 8,2 % مقارنة بالسنة التي قبلها (2023).

بدأت عملية توريد الغاز الطبيعي الجزائري إلى إسبانيا عبر خط “ميدغاز” سنة 2011، حيث تُسيطر شركة “سوناطراك” على ما نسبته 51 % من هذا الخط، في حين تملك شركة “ناتورجي” على 49 %.

وأكدت المجلة الأمريكية، بلوغ حجم مبيعات الغاز الجزائري عبر هذا الخط مستوى 308,079 مليون يورو في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 3,5 % مقارنة بالعام السابق، بينما بلغت الأرباح التشغيلية لهذا الخط مستوى 215,567 مليون يورو.

وبلغت نسبة توفر البنية التحتية 103,1٪ في عام 2024، حيث تم تشغيلها لمدة 361 يوما في السنة، مقارنة بـ 350 يوما المنصوص عليها في عقود النقل، كما يُتوقّع حدوث تطور إيجابي في عمليات توريد الغاز الجزائري الى اسبانيا عبر خط “ميدغاز” لعام 2025 والسنوات اللاحقة، تقول المجلة.