سوناطراك تحقق اكتشافا نفطيا في ليبيا

أعلنت الشركة الوطنية للنفط الليبية، عن تمكن مجمع “سوناطراك” الجزائري من تحقيق اكتشاف نفطيّ في حوض غدامس أقصى غرب ليبيا، بقدرات تصل إلى 4200 برميل يوميا.

وفي بيان صادر عن المؤسسة الحكومية الليبية، أعلنت من خلاله عن مباشرة “الشركة الوطنية للحفر، الثلاثاء، تحريك الحفارة رقم 11 إلى موقع العمل لتنفيذ حفر ثلاث آبار استراتيجية لصالح شركة (سوناطراك سيبكس) بفلسفة الحفر المتكامل (IPM)، بالشراكة مع نخبة من الشركات العالمية والمحلية”.

وأفاد البيان بأن هذا الاكتشاف يدخل ضمن سياق نشاطات سوناطراك الجزائرية في ليبيا، حيث حازت الشركة على ترخيص استكشاف ومقاسمة الإنتاج في جولة العطاء العام التي أُجريت سنة 2008، وتجدر الإشارة إلى إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن تجارية الاكتشاف النفطي A-65/2 بحوض غدامس، الذي حققته شركة سوناطراك الجزائرية، وذلك تمهيداً للبدء في عملية التطوير ووضعه على الإنتاج في أقرب وقت، والمتوقع أن يحقق معدلات تتجاوز 4000 برميل يومياً تقريباً، في إطار سعي المؤسسة المستمر وحرصها الدائم على زيادة احتياطي ليبيا من النفط والغاز”.

ويقول بيان صادر عن المؤسسة الليبية للنفط، أن بنود مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها بين كل من الشركة الوطنية للجيوفيزياء (ENAGEO)، التابعة لسوناطراك، وشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي (NAGECO) التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، تمحور حول نشاط الاستكشاف الجيوفيزيائي، فيما كانت الثانية بين الشركة الوطنية لخدمات الآبار (ENSP) التابعة لسوناطراك، وشركة الجوف للتقنية النفطية (JOT) التابعة للمؤسسة، وتتعلق بتقديم الخدمات النفطية في الجزائر وليبيا وخارجهما.

أما الثالثة فاختصّت بالأعمال والتحاليل المعملية والأبحاث البترولية، تم توقيعها بين سوناطراك/الاستكشاف والإنتاج – قسم المختبرات، ومركز بحوث النفط، وتهدف إلى القيام بأعمال مشتركة في إطار مشاريع الشراكة بين سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط.

كما اختصّت مذكرة التفاهم الرابعة بالتدريب ونقل المعرفة، وتم توقيعها بين سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط. وتهدف إلى التعاون في مجال التدريب ونقل المعرفة في جميع التخصصات المتعلقة بقطاع النفط والغاز في البلدين.