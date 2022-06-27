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اقتصاد

سوناطراك تحقق اكتشافا هاماً من الغاز المكثف  

الشروق أونلاين
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سوناطراك تحقق اكتشافا هاماً من الغاز المكثف  

أعلنت سوناطراك، الاثنين، أنها تمكنت من تحديد إمكانات هامة جديدة من المحروقات في مكمن لياس الكربوناتي “LD2” على مستوى رقعة استغلال حقل حاسي الرمل.

وأوضح بيان للمجمع “أظهر التقييم الأولي لهذه الإمكانات حجمًا يتراوح بين 100 و 340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف”.

ويشكل هذا الحجم من الغاز المكثف واحدة من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال العشرين سنة الماضية.

كما يجري إنجاز برنامج أشغال تطويري لتأكيد الأحجام التقديرية والعمل على إنتاج مستعجل يقدر بحوالي 10 ملايين متر مكعب يوميًا اعتبارًا من نوفمبر 2022.

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