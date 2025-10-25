-- -- -- / -- -- --
بين جانفي ونهاية أوت 2025

سوناطراك تحقق 13 اكتشافا نفطيا جديدا

ح. م
حقق مجمع سوناطراك 13 اكتشافا نفطيا جديدا خلال الفترة بين جانفي ونهاية أوت 2025.

حقق مجمع سوناطراك 13 اكتشافا نفطيا جديدا بمجهوده الخاص، وهذا خلال الفترة بين جانفي ونهاية أوت الفارطين.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أفاد وزير وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لدراسة مشروع قانون الميزانية لسنة 2026، أن هذه الاكتشافات جاءت بفضل المجهودات المبذولة من طرف مجمع سوناطراك والمتمثلة في إنجاز 7824 كم² من النشاط الزلزالي ثنائي الأبعاد و7768 كم² في مجال النشاط الزلزالي ثلاثي الأبعاد.

وأكد الوزير أن هذه الاكتشافات الجديدة ستسمح برفع الإنتاج الأولي للجزائر من المحروقات عبر تجديد الاحتياطيات.

كما أفاد الوزير كذلك خلال مداخلته أن سوناطراك تمكنت من إنجاز ما يفوق 466.156 مترا في مجال الحفر الاستكشافي والتطويري في الثمانية أشهر الأولى لهذا العام مقابل 405.273 متر خلال نفس الفترة لسنة 2024، بارتفاع قدره 15 % بالإضافة إلى إنجاز 142 بئر مقابل 121 بئر بنهاية أوت 2024.

