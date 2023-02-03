سوناطراك تدرس إمكانية رفع الإنتاج بحقل بئر السبع بتقرت

يدرس مجمع سوناطراك إمكانية رفع الإنتاج بمركز معالجة البترول لبئر السبع بتقرت، والذي ينتج يوميا ما يقارب 20 ألف برميل من البترول الخام.

وجاء هذا خلال زيارة قام بها المدير العام للمجمع توفيق حكار للإطلاع على المنشآت الإنتاجية للمجمع. حسبما أفاد به بيان لسوناطراك.

وفقد توفيق حكار وحدات مركز إنتاج معالجة البترول لمجمع بئر السبع بتقرت، المسير بالشراكة مع الشركة التيلاندية PTTEP والشركة الفيتنامية PVEP.

وحسب بيان للمجمع، فقد التقى حكار خلال زيارته بإطارات مجمع بئر سبع لدراسة الإمكانات المتوفرة للرفع من طاقة الإنتاج بالمركز.

بعد ذلك قام الرئيس المدير العام بتفقد منشأة إنتاج الفصل الأولي RAMA الواقعة بتقرت والتي تعمل حاليا على معالجة المحروقات المستخرجة من 40 بئرا نفطية والتي تعرف مرحلة تطوير في إطار مشروع ربط 22 بئرا حديثة الاكتشاف من الحقول المجاورة بها.

وسيسمح هذا التطوير حسب البيان برفع تيرة الإنتاج من 45 ألف إلى 60 ألف برميل في اليوم قبل نهاية شهر جويلية 2023.

للإشارة، فقد تم إسناد هذا المشروع إلى فروع سوناطرك في إطار استراتيجية ترقية المحتوى المحلي أهمها الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية، المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى و كذا الشركة الوطنية للهندسة المدنية و البناء.

كما نوه حكار إلى ضرورة اعتماد هذه المشاريع على استرجاع الغازات المصاحبة لتثمينها واحترام قواعد الصحة والسلامة والبيئة باستعمال واستغلال التكنولوجيات الحديثة والنظم المعلوماتية للتحكم والمراقبة عن بعد.