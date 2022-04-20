سوناطراك: تدشين قاعدة الحياة بعين أمناس

قام مجمع سوناطراك مساء الثلاثاء بتدشين قاعدة الحياة بعين أمناس بولاية اليزي حسب ما أفاد به بيان للمجمع.

وتم التدشين خلال زيارة قام بها نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط النقل عبر الأنابيب بمجمع سوناطراك أمين ملايكة إلى ناحية عين أمناس مرفوقا بإطارات هذا النشاط والمدير التنفيذي للموارد البشرية والرئيس المدير العام لشركة للهندسة المدنية والبناء- فرع سوناطراك .

وأوضح البيان أن الزيارة، تندرج ضمن توجيهات الرئيس المدير العام للمجمع من أجل “تحسين ظروف الحياة وظروف عمل مستخدمي المؤسسة”.

وأنجزت قاعدة الحياة الجديدة من طرف الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء ببلدية برج عمر إدريس بعين أمناس بولاية إليزي، و هي ذات طاقة استقبال تتسع إلى 155 عاملا، و تحتوي على غرف ومطعم بالإضافة إلى مساحات الترفيه ولواحق أخرى منجزة وفق المعايير المعمول بها و التي ستعمل على راحة العمال بعد فترات العمل، يضيف البيان.

ويعد تحسين ظروف العمل والمعيشة بقواعد الحياة لمختلف نواحي سوناطراك العملاتية في الجنوب “إحدى الإهتمامات الرئيسية لإدارة المجمع من أجل تدعيم المكتسبات المحققة في هذا المجال بل وهي التزام راسخ من أجل توفير الظروف التي تضمن أريحية مستخدمي سوناطراك”، حسب نفس المصدر.

وتوجه الوفد بعد ذلك لزيارة تفقدية لمحطة ضخ غاز البترول المسال وكذا لمحطة ضغط الغاز حيث قدمت تعليمات وتوجيهات من طرف نائب الرئيس المدير العام للقائمين على المحطتين التابعتين لنشاط النقل عبر الانابيب.