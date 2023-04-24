سوناطراك ترفع رأس مال “كاش للتأمينات” بنسبة 50 بالمئة

أعلنت شركة “كاش للتأمينات” التي تملك سوناطراك الحصّة الأكبر فيها يوم الإثنين، عن الانتهاء من عملية جديدة لرفع رأسمالها الاجتماعي، لينتقل من 10 إلى 15 مليار دينار، بزيادة نسبتها 50 بالمائة.

وأوضحت الشركة العمومية في بيان، أن هذه العملية جاءت في إطار مساعي الشركة “لتوفير موارد إضافية تسمح بالوفاء بالتزاماتها، وتحسين إمكانيات التأمين لزبائنها”.

وتمّ رفع رأسمال الشركة بـ 5 مليار دينار، بفضل مساهمة عينية لمجمع سوناطراك. وهو ما “يعكس التزام سوناطراك بمرافقة كاش للتأمينات”.

وقد ارتفعت حصة مجمع سوناطراك في رأسمال “كاش للتأمينات” من 82 بالمائة إلى 88 بالمائة، بفضل هذه العملية، يشير ذات البيان.