سوناطراك تستثمر 400 مليون يورو في “أوغستا” خلال 4 سنوات

المنشأة حسنت تنقيطها البيئي بـ9 درجات

استثمرت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك من خلال مصفاة أوغستا التابعة لها بجزيرة صقلية الإيطالية، ما لا يقل عن 400 مليون يورو خلال السنوات الأربع الأخيرة، ما سمح لها بتحسين تنقيط المنشأة البيئي بـ9 درجات، في وقت أكد فيه الرئيس المدير العام توفيق حكار، أن زيارته إلى المنشأة تؤكد تقديرها للنتائج التي تحققت، خاصة في العامين الماضيين.

ونقلت وسائل إعلام ايطالية بجزيرة صقلية عن الرئيس التنفيذي لمصفاة أوغوستا، روزاريو بيستوريو، قوله إنه تم تجهيز اتفاقيتين للتوقيع، الأولى تتعلق ببناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها، والثانية لتشغيل واحدة من أكثر الآلات تعقيدا في المصفاة بواسطة الكهرباء بدلا من الغاز، وستعمل هذه المشاريع على توفير ما بين 2.5 إلى 3 ملايين متر مكعب من المياه سنويا، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 25 ألف طن سنويا.

وذكر المسؤول الأول بمصفاة أوغوستا على هامش زيارة الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار على المنشأة يومي 25 و26 سبتمبر، أن المشاريع الجديدة تمثل خطوة أخرى إلى الأمام في إطار الالتزام الذي تعهدت به الشركة منذ تأسيسها (ديسمبر 2018) تجاه الاستدامة البيئية وموثوقية المصنع وسلسلة توريد المنتجات.

حكار: زيارة المصفاة تؤكد تقدير النتائج المحققة خصوصا في العامين الماضيين

وشدد روزاريو بيستوريو على أن المصفاة تولي أهمية بالغة للمنطقة وقد تجلى ذلك حسبه من خلال الاستثمارات المستمرة التي فاقت 400 مليون يورو خلال السنوات الأربع الأخيرة، وأيضا من خلال النتائج التي تم المصادقة عليها في تقرير الاستدامة الذي تم تقديمه شهر ديسمبر الماضي، والذي بموجبه حصلت المصفاة في عام 2021 على تنقيط 86 نقطة من أصل سلم يحتوي على 100 نقطة في تصنيف تأثير الاستدامة، مقارنة بـ77 نقطة المسجلة في عام 2020.

ولفت بيستوريو إلى أنه من خلال الاتفاقيتين، تسعى مصفاة أوغوستا إلى إظهار الجدية والتصميم للمضي قدما في تنفيذ الالتزامات التي تم الإعلان عنها، من خلال احترام وضمان المعايير البيئية العالية في المنطقة، والتي تم إعلام الرئيس المدير العام لسوناطراك بها، ما سيسمح للمصفاة على حد تعبيره، بمواصلة تحسين أدائها البيئي وتحقيق الأهداف الطموحة التي سطرتها فيما يتعلق بإزالة بصمة الكربون والانتقال الطاقوي.

ونقلت ذات المصادر الإعلامية الإيطالية على غرار الموقع الإخباري المتخصص بجزيرة صقلية “لايف سيتشيليا”، تأكيدا من طرف الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، على أن مصفاة أوغوستا التابعة للشركة الوطنية، تعتبر أكبر استثمار قامت به سوناطراك خارج الجزائر، مشيرا إلى أن تواجده في المنشأة يؤكد تقدير الشركة للنتائج التي تحققت، خاصة في العامين الماضيين، ودعمها للأهداف المستقبلية التي حددتها المصفاة.