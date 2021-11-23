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اقتصاد

سوناطراك تستعد لاستئناف نشاطها في ليبيا قريبا

الشروق أونلاين
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سوناطراك تستعد لاستئناف نشاطها في ليبيا قريبا
ح.م
جانب من مشاركة وفد سوناطراك في القمة الليبية

يستعد مجمع سوناطراك في القريب العاجل لاستئناف نشاطه في الاستكشاف والإنتاج وكذا عمليات التأهيل والصيانة بليبيا. 

وحسب بيان للمجمع “تشارك سوناطراك في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي تحتضنها العاصمة الليبية طرابلس يومي 22 و23 نوفمبر 2021، بوفد من اطاراتها السامية وكذا من الرؤساء المديرين العامين للشركات الفرعية المختصة في الخدمات البترولية للمجمع”.

 وتهدف  هذه القمة حسب البيان الى عرض خطة الحكومة الليبية للاستثمار في قطاع النفط والغاز مع الشركات النفطية وزيادة القدرات الإنتاجية وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الليبية، بالإضافة الى مشاريع استثمارية في مجال الطاقة البديلة ودعم وتطوير الشبكة العامة للكهرباء”.

وأضاف المصدر ذاته  أن “هذا الحدث الاقتصادي المميز يعرف مشاركة العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة النفط والغاز والطاقة”.

وأوضح المجمع أن  هذه القمة فرصة لبحث سبل التعاون المشترك مع الطرف الليبي ومساهمة مجمع سوناطراك خاصة عبر فروعه للخدمات البترولية في عمليات تأهيل وصيانة المنشآت النفطية والغازية وكذا استئناف سوناطراك لأنشطتها في الاستكشاف والإنتاج في القريب العاجل”.

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