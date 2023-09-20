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اقتصاد

سوناطراك تشارك في فعاليات مؤتمر البترول العالمي بكندا

الشروق أونلاين
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سوناطراك تشارك في فعاليات مؤتمر البترول العالمي بكندا

تشارك سوناطراك في الفترة الممتدة من17 إلى 21 سبتمبر الجاري، في فعاليات المؤتمر العالمي الـ 24 للبترول بكندا. 

وستكون سوناطراك حسب بيان الشركة ممثلة بوفد هام يقوده المدير المركزي للموارد الجديدة يوسف خنفر،حيث سينظم المؤتمر هذه السنة بمدينة كالغاري بكندا.

كما ينعقد المؤتمر هذه السنة “على خلفية الضغوط العالمية المتزايدة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي وقت تظل فيه قضية أمن الطاقة العالمية مرتفعة في أعقاب التطورات الدولية الحاصلة”

ويتطرق المؤتمر “إلى جميع جوانب الصناعة الطاقوية، بما فيها التكنولوجيات المبتكرة في مجال المنبع والمصب. ودور الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة في الانتقال الطاقوي وكذا التحديات الراهنة التي تواجه هذا القطاع الحيوي في العالم”.

“ومشاركة سوناطراك في هذه النسخة على اعتبارها عضوا بارزا وفاعلا اقتصاديا في الصناعة النفطية العالمية. لتؤكد دورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار واستدامة أسواق النفط والغاز العالمية”، حسب بيان الشركة.

للإشارة فإن مؤتمر البترول العالمي الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، يعد حدثا عالميًّا بارزًا يجمع بين الدول والمنظمات الدولية، يضيف البيان.

وذلك “لتعزيز التعاون بينها في مُختلف مجالات الطاقة، ومركزًا لصناع القرار والمبتكرين للحلول التكنولوجية الجديدة في قطاع الطاقة”.

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