سوناطراك تشارك في مؤتمر ومعرض “غازتك 2025” بميلانو

يشارك وفد رفيع المستوى من مجمع سوناطراك، يقوده الرئيس المدير العام رشيد حشيشي، اليوم الثلاثاء في فعاليات مؤتمر ومعرض “غازتك 2025” الذي تحتضنه مدينة ميلانو الإيطالية من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد هام من الإطارات المسيرة للمجمع.

وحسب بيان للمجمع فإن “غازتك” يعد أحد أبرز التجمعات الدولية في مجال الطاقة، حيث يركز برنامجه على قضايا الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المميع والهيدروجين، إلى جانب التقنيات المرتبطة بالمناخ والذكاء الاصطناعي. كما يشكل منصة تجمع وزراء ومسؤولي منظمات وشركات طاقية عالمية وخبراء وتقنيين، لمناقشة سبل ضمان توفير الطاقة بشكل مستدام وآمن وموثوق.

وتقام هذه الطبعة تحت شعار “تعزيز مستقبل مستدام للطاقة”، حيث ستكون مشاركة سوناطراك فعالة من خلال مداخلات الرئيس المدير العام رشيد حشيشي في الندوات الاستراتيجية، إلى جانب لقاءات ثنائية مع ممثلي كبريات الهيئات والشركات العالمية لمناقشة مستقبل صناعة الغاز واستكشاف فرص جديدة للشراكة.

وتؤكد هذه المشاركة حضور سوناطراك الدائم في المحافل الدولية ومكانتها كشريك رئيسي للمؤسسات العالمية، فضلًا عن دورها كممون موثوق وفاعل في السوق العالمية للغاز.