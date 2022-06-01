سوناطراك تشرع في انتاج النفط الخام في حقل جديد

أعلنت شركة سوناطراك، الأربعاء عن شروعها في انتاج النفط الخام من حقل حاسي بئر ركايز وهذا بالتعاون مع شريكها التايلندي.

وشرعت سوناطراك حسب بيان لها رفقة المؤسسة العمومية التايلندية لاستكشاف وإنتاج النفط PTTEP الأربعاء على الساعة 00 و15 دقيقة، في إنتاج أولى الشحنات من النفط الخام من الرقعة التعاقدية “حاسي بئر ركايز” الواقعة في حوض بركين، والتي تستغل في إطار عقد استكشاف وإنتاج المحروقات المبرم في 17 جانفي 2010.

وتتضمن خطة تطوير المشروع خلال المرحلة الأولى من الاستغلال، دخول اكتشافي “بوقفة” و”غورد الزيطة” مرحلة الإنتاج عبر ربط سبعة عشر (17) بئرا نفطية بمنشآت المعالجة الموجودة بمنطقة غورد الباغل، حيث سيبلغ مستوى الإنتاج المتوقع خلال هذه المرحلة من التطوير حوالي 13000 برميل في اليوم. حسب المصدر ذاته.

وأوضح البيان أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير المتعلقة بالحقول الثمانية المكتشفة الأخرى ضمن الرقعة التعاقدية، والتي ستمكن من بلوغ مستوى إنتاج مقداره 60 ألف برميل في اليوم.

اتفاقية شراكة بين سوناطراك وإيني في مجال التدريب والتكوين

وفي 10 ماي 2022، أمضى مجمع سوناطراك مع الجامعة المشتركة لإيني الإيطالية على إتفاقية شراكة وتعاون في مجال التدريب والتكوين.

وأفاد بيان للمجمع أن القرار جاء تجسيدا لإتفاقيات الشراكة والتعاون التي تربط سوناطراك بالشريك الإيطالي إيني.

والاتفاقية وحسب المصدر ذاته أن المعهد الجزائري للبترول التابع لمجمع سوناطراك أمضى مع الجامعة المشتركة لإيني الإيطالية، يوم 6 ماي 2022، على إتفاقية شراكة وتعاون في مجال التدريب والتكوين.

وتندرج هذه الإتفاقية التي جرت مراسم توقيعها بإيطاليا في إطار توطيد الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا وتمتين جسور التعاون التاريخي بين مجمع سوناطراك ومجمع إيني تجسيدا للإتفاقية الإطارية الممضاة سنة 2021 التي أعرب فيها الطرفان عن رغبتهما في إقامة علاقات في مجالات التدريب وتنمية المهارات. يضيف البيان.

وتهدف هذه الإتفاقية على وجه الخصوص إلى تعزيز التعاون في مجال الأنشطة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وتثمينها وكذا تطوير المعرفة والمهارات الإدارية والفنية للموظفين في مجالات سلسلة قيمة مجمع سوناطراك.