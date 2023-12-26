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اقتصاد

سوناطراك تصادق على الميزانية السنوية ومخطط التنمية

الشروق أونلاين
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سوناطراك تصادق على الميزانية السنوية ومخطط التنمية
ح.م
جانب من الاجتماع

صادقت الجمعية العامة لمجمع سوناطراك، برئاسة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على الميزانية السنوية للمؤسسة لسنة 2024 وكذا مخطط التنمية متوسط المدى المتعلق بسلسلة القيم للفترة 2024-2028.

وحسبما أفاد به بيان للمجمع : “طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة، عقدت سوناطراك، اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 ،جمعيتها العامة العادية، بمقر المديرية العامة للمؤسسة ،تحت رئاسة وزير الطاقة والمناجم، وبمشاركة وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر وممثل عن رئاسة الجمهورية بصفتهم أعضاء الجمعية العامة، كما حضر أشغال هذه الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة”.

وخلال هذا اللقاء ،يضيف ذات المصدر تمت المصادقة على “الميزانية السنوية للمؤسسة لسنة 2024 ، كذا اعتماد مخطط التنمية متوسط المدى المتعلق بسلسلة القيم للفترة 2024 – 2028 ،لاسيما منها نشاطات الاستكشاف والإنتاج ،والنقل عبر الأنابيب والتحويل، والتكرير والبتروكيمياء، فضلا عن النشاطات ذات الصلة بالتشغيل ،والمشاريع التطويرية المتعلقة بالرقمنة والتحول الطاقوي، وتلك المتعلقة بتخفيض البصمة الكربونية الناجمة عن نشاطات المؤسسة”.

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