سوناطراك تصدر بيانا حول حادث مصفاة سكيكدة

أعلنت شركة سوناطراك، الثلاثاء، تسجيل حادث على مستوى مصفاة سكيكدة، خلف إصابة 7 عمال بجروح أغلبها خفيفة.

بيان شركة سوناطراك

اليوم و في حدود الساعة 10:00 صباحا، سجل حادث على مستوى مصفاة سكيكدة و بالتحديد في وحدة Reforming رقم I.

كانت هذه الوحدة في حالة توقف من أجل إنجاز أعمال صيانة.

وقع الحادث عند فتح لجام مبادل (bride d’échangeur)، حيث شبت شعلة نارية تمت السيطرة عليها فورا من قبل أعوان التدخل التابعين للمصفاة.

أدى هذا الحادث إلى تسجيل إصابة 07 عمال حيث أصيب 05 عمال بحالات حروق متفاوتة الخطورة، 04 منها سطحية و حالة واحدة 01 بحروق من الدرجة الثالثة بالإضافة إلى عاملين 02 أصيبا برضوض.