سوناطراك تضخ المزيد من الغاز لإسبانيا رغم المناورات المغربية

صادراتها غطت 55 بالمائة من حاجيات هذا البلد في ماي الماضي

أظهرت بيانات إسبانية رسمية أن سوناطراك ضخت كميات قياسية من الغاز على هذا البلد شهر ماي الماضي ومثلت صادراتها 55 بالمائة من حاجيات إسبانيا، وهي معطيات تأتي في عز مناورات من المغرب والتهديد بعدم تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي الأوربي على خلفية خلافاته مع مدريد.

في هذا السياق، تشير وثيقة لهيئة تسيير ومراقبة مخزونات الطاقة الإسبانية “CORES”، اطلعت الشروق على نسخة منها، تتعلق بواردات إسبانيا من الغاز خلال شهر ماي المنصرم، أن سوناطراك ضخت الغاز بأقصى طاقتها إلى إسبانيا في هذا الشهر، ويعود ذلك على الحركية الاقتصادية التي تحركت نوعا وبداية التخلص من قيود فيروس كورونا.

وضخت سوناطراك كميات وصلت 18.123 جيغاواط/ ساعة، خلال شهر ماضي، ما يمثل 55.4 من إجمالي حاجيات اسبانيا المستوردة خلال الشهر ذاته، بعد أن كانت في حدود 14.685 جيغاواط/ ساعة في أفريل الماضي.

وبخصوص الكميات المصدرة فإن 15.635 جيغاواط/ ساعة عبارة عن غاز طبيعي تم تصديره عبر خطي الأنابيب ميدغاز والأنبوب المغاربي الأوربي، و2.488 جيغاواط/ ساعة عبارة عن غاز طبيعي مسال “GNL”.

وتهاوت صادرات منافسي الجزائر في السوق الإسبانية بنسب متفاوتة، على غرار منتجي أمريكا الوسطى الجنوبية الذين تراجعت صادراتهم بـ70.99 بالمائة، وأوروبا وأوراسيا (-40.4 بالمائة)، وأمريكا الشمالية (-37.1 بالمائة).

وتأتي هذه التطورات في عز جدل حاد وتهديدات من الرابط بعدم تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي الأوربي المعروف باسم “بيدرو فاران دورال”، الذي يمر عبر المغرب ويصل إلى جنوب اسبانيا، على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين مدريد والرباط، والانتكاسة التي تعرضت لها دبلوماسية المغرب عقب استقبال إسبانيا للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، ومثوله أمام المحكمة الوطنية الاسبانية في قضية تبين لاحقا أنه لا أساس لها، وعودته إلى الجزائر وزيارته من طرف رئيس الجمهورية ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وينتهي عقد الأنبوب المغاربي الأوربي في 31 أكتوبر المقبل، وسبق للرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، توفيق حكار، أن صرح قبل أيام بأنه إذا كان طلب جديد على هذا الأنبوب ستكون هناك محادثات، وشدد على أن سوناطراك مستعدة لتلبية الطلب الاسباني حتى لو كان هناك زيادة فيه، خصوصا أن أنبوب ميدغاز صار بإمكانه نقل 10.5 مليار متر مكعب سنويا.