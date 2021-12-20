سوناطراك تضع نظاما جديدا لمكافحة الفساد

وقع مجمع سوناطراك، الإثنين، على عقد تطبيقي مع المعهد الجزائري للتقييس من أجل مكافحة الفساد وضمان الشفافية والنزاهة في جميع مجالات أنشطة المجمع.

وحسب بيان لسوناطراك فقد تم التوقيع عقد عقد تطبيقي مع المعهد الجزائري للتقييس (IANOR) في إطار المنهجية الدولية (ISO 37 001) والتي تسعى إلى تدعيم المؤسسات بالأنظمة والمعايير المعتمدة لمكافحة الفساد وترويج ثقافة الأخلقة المؤسساتية.

كما أوضح البيان أن هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز علاقات الثقة المتبادلة بين سوناطراك ومختلف العملاء والشركاء على الصعيد الوطني والدولي بما يتوافق مع مقتضيات الإطار القانوني والتنظيمي.

وتابع “فضلا عن ترسيخ ثقافة أخلقة الأعمال بسوناطراك فإن تبني هذا المعيار الدولي (ISO 37 001) سيساهم في حماية الشركة وأصولها وموظفيها من الممارسات التي لا تتماشي مع الشفافية والنزاهة”.

وأكد المصدر ذاته أن “مجمع سوناطراك عازم على إرساء قواعد أكثر صرامة من حيث الامتثال للقوانين والأنظمة في مجال الشفافية والنزاهة في جميع مجالات أنشطتها”.