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رياضة

“سوناطراك” تطالب مسيري المولودية بالأفضل..

سليم.ع
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“سوناطراك” تطالب مسيري المولودية بالأفضل..

طالب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، مسيري الشركة الرياضية لمولودية الجزائر، بتحسين الأمور مستقبلا، حتى يكون التسيير في مستوى الفرق الكبيرة.

وأكد حكار في ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء، أنه ينتظر تحسين تسيير مولودية الجزائر من الناحية الاقتصادية، على غرار ما يحدث في الأندية العالمية.

وأضاف أن”سوناطراك” لا تتدخل في الجانب الرياضي، وإنما في طريقة تسيير الأموال، قبل أن يعرب عند مواصلة دعم “المجمع” لـ “العميد” ولمسيريه، معبرا عن ارتياحه لاستفاقة الفريق في الفترة الأخيرة.

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