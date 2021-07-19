سوناطراك تطلق آلية جديدة للإبلاغ عن الفساد في سرية

وقع الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، الاثنين، مدونة أخلاقيات سوناطراك، التي تتضمن الية جديدة للإبلاغ، وضعتها في متناول مستخدميها ستسمح بجمع التبليغات، في سرية وكتمان.

وجاء في بيان سوناطراك “بحضور وزير الطاقة و المناجم السيد محمد عرقاب وأعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي الشريك الاجتماعي، وقع اليوم، الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد توفيق حكار مدونة أخلاقيات سوناطراك”.

وأكد البيان “تعد هذه المدونة الجديدة للأخلاقيات ثمرة تفكير جماعي حول القيم الأخلاقية للمجتمع، تحدد معايير السلوك والمبادئ الأخلاقية المتوقعة من مسؤوليها ومستخدميها والجهات المعنية الأخرى، والمستمدة من القيم والمبادئ الأساسية لسوناطراك”.

وشدد “كما أنها تساهم في ترقية ثقافة الشفافية ومناخ الثقة مما يسمح بمنع ومعاقبة الأفعال غير المشروعة والتجاوزات المرتكبة على حساب المصلحة العامة ونزاهة وسمعة وصورة سوناطراك”.

وقصد تطبيق هذه المدونة، وبعد إنشاء لجنة الأخلاقيات، طورت سوناطراك آلية للإبلاغ وضعتها في متناول مستخدميها والجهات الفاعلة الأخرى، والتي ستسمح بجمع التبليغات، في سرية وكتمان، عن التصرفات والسلوكات التي تحيد عن مدونة أخلاقيات سوناطراك.

كما كان اللقاء مناسبة لعرض خارطة الطريق التي أعدت بين سوناطراك والمعهد الجزائري للتقييس، بغرض اعتماد المعيارين NA ISO 37001 وNA ISO 26000 المتعلقين على التوالي بتسيير مكافحة الفساد والمسؤولية الاجتماعية.